طارق سليمان: الشناوي الأفضل في أفريقيا..وتعرضت لحملات شرسة ضدي

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأفضل في مصر وأفريقيا بدون منازع، وأنه يقدم مستويات متميزة.

وأضاف سليمان في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الشناوي من أفضل الحارس، هو الأفضل في أفريقيا ومصر، يقدم مستويات رائعة".

وتابع: "تعرضت لحملات نقد وتقطيع موجهة لي لكنني لم ارد، التدعيمات؟ لسنا بحاجة حاليا لتدعيمات في مركز حراسة المرمى لدينا عدد كبير من اللاعبين المميزين مثل علي لطفي وإكرامي والحراص الصاعدين".

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وأشار: "الموسم كان طويلا وشاقا لكننا استطعنا الفوز في النهاية

وتحقيق اللقب وختمنا البطولة بالفوزعلى الزمالك وهذا الامر بطولة خاصة لنا".

وتوج الاهلي بدرع الدوري الممتاز بعد أن حصد 80 نقطة، بينما حصد الزمالك على 72 نقطة في المركز الثاني.

وفاز النادي الأهلي على الزمالك بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب في ختام بطولة الدوري المصري العام.