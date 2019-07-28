رياضة | طبيب الأهلي يكشف حجم إصابات لاعبي الفريق في القمة 118

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يكشف حجم إصابات لاعبي الفريق في القمة 118 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الإصابات التي تعرض لها لاعبي الفريق خلال القمة 118.

وقال محمود، إن إصابة رمضان صبحي عبارة عن كدمة في وجه القدم، بينما كانت إصابة وليد سليمان إجهاد في العضلة الخلفية، وهي وراء خروجه وسيخضع للفخص الطبي.

وكان الأهلي حقق فوزا على الزمالك، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز.