رياضة | القمة 118.. "خناقات" رمضان صبحي والظهير الأيمن للزمالك قصة عشق لا تنتهي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القمة 118.. "خناقات" رمضان صبحي والظهير الأيمن للزمالك قصة عشق لا تنتهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تحقيق الفوز بهدف نظيف على غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن ختام مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأعادت مشادة رمضان صبحي مع التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفارس الأبيض في الدقائق الأخيرة بالمباراة، أذهان الجماهير المصرية لأحد أشهر خناقات القمة في المواسم الأخيرة لنفس اللاعب.

وأصبحت "خناقات" رمضان صبحي مع الظهير الأيمن للزمالك قصة عشق لا تنتهي يبرزها لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" كالتالي:

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-موسم 2014 / 2015، شهدت المباراة أثارة كبيرة، بعدما تقدم الأهلي بهدفين دون رد قام رمضان صبحى بعمل حركة استعراضية من خلال الوقوف على الكرة، الأمر الذي أثار حفيظة لاعبي الزمالك وخاصة الظهير الأيمن للفارس الأبيض ليقوم بركل اللاعب ويشعل فتيل أزمة كبيرة بين لاعبي القطبين على ملعب المباراة، ليتم طرد لاعب الزمالك من المباراة.

-ورغم اعتذار رمضان صبحي بعد الحركة الاستعراضية التي قام بها، لكن عاد ليكرر الأمر ذاته في مباراة كأس السوبر، التي أقيمت على الأراضي الإماراتية، ليتكرر سيناريو الاشتباكات التي حدث بمباراة الدوري بين حازم أمام ورمضان صبحي، بالإضافة لتدخل حسام غالي في الاشتباكات مع حازم أمام، قبل أن يتم استئناف المبراة من جديد.

-وفي مباراة اليوم اكمل رمضان صبحي قصة عشقه في الاشتباكات مع مركز الظهير الأيمن للزمالك، بعدما قام رمضان صبحي بتدخل عنيف مع طارق حامد داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي أثار غضب الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، الذي قام بدفع صبحي ليقوم الأخير بدفعه أيضًا، ولكن قام لاعبي القطبين بالتدخل سريعًا وأنهاء المشكلة قبل أن تزاد منعًا لتكرار سيناريو الاشتباكات الماضية.