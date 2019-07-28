رياضة | حكاية 100 انتصار للأهلي على الزمالك في مباريات القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية 100 انتصار للأهلي على الزمالك في مباريات القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك بهدف دون مقابل سجله التونسي "علي معلول" في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في "القمة 118"، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 80 نقطة، وكان قد حسم لقب البطولة المحلية للمرة الـ41 في تاريخه، بعد فوزه في المباراة الماضية على المقاولون العرب، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

ويعتبر هذا الإنتصار رقم 100 للأهلي في تاريخ مواجهاته ضد الزمالك والذي بدأ عام 1917 وحتي الآن، وكان أول إنتصار حققه المارد الأحمر في مباريات القمة في 9 فبراير 1917 في مباراة ودية وفاز بهدف دون مقابل، أما أول انتصار رسمي له كان في أكتوبر 1926 في دوري منطقة القاهرة وفاز 3-0.

أما أول إنتصار للأهلي علي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز كان في 9 ديسمبر 1949 وفاز بنتيجة 2-0 سجلهما (فتحي خطاب - توتو).

وإليكم تفاصيل 100 إنتصار للأهلي علي الزمالك في مباريات القمة بمختلف البطولات:-

- 44 إنتصارًا في الدوري الممتاز

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- 16 إنتصارًا في كأس مصر

- 21 إنتصارًا في دوري منطقة القاهرة

- 5 إنتصارات في البطولات الإفريقية

- 2 إنتصارين في السوبر المصري

- 1 إنتصار وحيد في كأس السلطان حسين

- 11 إنتصارًا في المواجهات الودية