رياضة | محمد الشناوي: «الأهلي بطل.. والفريق يعمل على قلب رجل واحد»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الشناوي: «الأهلي بطل.. والفريق يعمل على قلب رجل واحد» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يستحق التحية بعد الفوز على الزمالك بهدف علي معلول في ختام الدوري.



أضاف: «الأهلي فريق بطل، والفوز بالقمة كان مهمًا لتعزيز عدد النقاط، والتأكيد على تفوّق وشخصية الفريق، معبرًا عن سعادته بما قدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي، ومشددا على أن الجميع وراء هذا الفوز، وأن الفريق يعمل على قلب رجل واحد.»

وأكد أن الأهلي نجح في تخطي عقبتي المقاولون العرب والزمالك على الرغم من الضغوط الشديدة التي تعرض لها، وحقق اللقب المفضل لدى الأهلي وجماهيره العريضة، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية في الموسم الجديد، ويحفّزهم على تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد.