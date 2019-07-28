رياضة | بعد خسارة القمة 118.. الزمالك يفشل في التخلص من "عقدة يوليو" أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة القمة 118.. الزمالك يفشل في التخلص من "عقدة يوليو" أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق الزمالك أمام نظيره الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في "القمة 118"، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 80 نقطة، وحسم لقب البطولة للمرة الـ41 في تاريخه، بعد فوزه في المباراة الماضية على المقاولون العرب، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

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وفشل الزمالك في التخلص من عقدة شهر "يوليو" أمام غريمه الأهلي، حيث تقابل الفريقان في 12 مباراة طوال تاريخهما خلال هذا الشهر، فاز المارد الأحمر في 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما، بينما لم يحقق الفارس الأبيض أي انتصار في مباريات القمة بهذا الشهر.

أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في شهر يوليو كانت يوم 13 عام 1984 وتعادل الفريقين 2-2 بالدوري الممتاز، سجل للأحمر (خالد جاد الله – علاء ميهوب)، وسجل للأبيض (ناصر إبراهيم – كوارشي)

أما آخر مواجهة بينهما خلال هذا الشهر كانت اليوم 28 يوليو 2019 في ختام الدوري وفاز الأحمر 1-0.