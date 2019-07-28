رياضة | رمضان صبحي: الأهلي يعرف كيف يحسم المباريات الكبرى.. ولا أفكر في الرحيل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي: الأهلي يعرف كيف يحسم المباريات الكبرى.. ولا أفكر في الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوز فريقه اليوم على الزمالك بهدف دون رد، بالمهم، مؤكدا على أن مستوى الفريق كان قليلا عن المباراة الماضية أمام المقاولون، مشيرا أن الأهلي هذا هو حال فريق النادي الأهلي الكبير.



وكان الاهلي فاز على الزمالك بهدف دون رد، سجله التونسي علي معلول، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقال رمضان بعد المباراة: "الأهلي فريق كبير يعرف كيف يفوز بالثلاث نقاط في المباريات الكبيرة، وأهدي البطولة إلى مجلس الإدارة والجمهور العظيم".



وعاد ليقول: "نجحنا في الفوز ببطولة الدوري الممتاز، ولم يحالفنا التوفيق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونحاول التركيز في بطولة إفريقيا الموسم المقبل، لأنها البطولة الغائبة عن القلعة الحمراء منذ فترة طويلة".



وعن مستقبله مع الأهلي قال: "الأهلي عندما طلبني وأنا محترف في انجلترا قررت العودة فورا، أنا مستمر مع الفريق ولا أفكر في العودة إلى الاحتراف مرة أخرى، ليس هناك وقت للحديث عن هذا الأمر".