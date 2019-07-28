رياضة | أول تعليق من "لاسارتي" بعد الفوز على الزمالك في القمة 118

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "لاسارتي" بعد الفوز على الزمالك في القمة 118 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الزمالك فريق منافس صعب للغاية هزيمته، ولكن كان اللاعبين على قدر المسؤولية.

وأضاف لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك والأهلي، أن المبذول المجهود خلال الفترة السابقة من اللاعبين والجهاز الفني، كان كبيرًا جدا خصوصًا أننا كان لدينا مباراة حسم اللقب أمام الجونة قبل لقاء القمة بأيام قليلة.

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وأشار لاسارتي إلى أن، الرؤية العامة للاعبين من ناحية اللياقة والأداء، تأتي على مراحل ولكن قرار الدفع بأحد اللاعبين في المراكز الضعيفة خلال المباراة لن يكون مخطط له حيث ان انخفاض المستوى يأتي خلال اللقاء.