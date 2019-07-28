رياضة | مدرب الأهلي يعلق على الفوز في القمة 118

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يعلق على الفوز في القمة 118 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز في مباراة اليوم على الزمالك رغم تحقيق فريقه للقب الدوري.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله المباراة كانت هامة للغاية قمنا بالتركيز فيها ".

وواصل "لم نفرح بعد مباراة المقاولون العرب ووضعنا تركيزنا واللاعبون ظهروا بمستوى مميز للغاية واستغلينا فرص.

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