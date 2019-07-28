رياضة | أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد الفوز على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد الفوز على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فوز فريقه على الزمالك جاء عن استحقاق بعدما ظهر بمستوى مميز في اللقاء.

وأضاف عقب المباراة :"الحمد لله الفوز في مباراة اليوم غالٍ ومستحق في مباراة اليوم".

وتابع "مجهود كبير بذل من قبل الجميع الجهاز الفني واللاعبين وجميع الناس التي وثقت في نفسها وفي جماهير الأهلي".

وواصل "نحترم مباراة الزمالك وشخصية الأهلي هي دائما ما تصنع الفارق، وكنت أتمنى أن تكون الجماهير متواجدة في المدرجات"

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وأشار "شخصية الأهلي وكيان وتاريخ النادي هي من صنعت الفارق، أنا لن أفعل مثل غيري لكن سأحترمها، نقدر نادي الزمالك".

وواصل "لدينا 4 أيام راحة ثم نجهز لحفلة التتويج باللقب التارخي لأن اللاعبين يستحقون ذلك".

وزاد "سنستعد بعد ذلك لمباراة فريق اطلع بره في بطولة إفريقيا، والذي لا نعلم عنه أي شئ".

وواصل "لدينا بعد ذلك مباراة الكأس لكن الفرق الكبيرة ليس هدفها الكأس ولا يعني ذلك أننا لن نقاتل عليه لا سنقاتل عليه وسنفعل ما بوسعنا".

وأتم :"سنركز في المقبل.. سنفرح لأنه من حقنا ثم نركز بعد ذلك في إفريقيا ومشوار الكأس".