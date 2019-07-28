رياضة | طارق سليمان: محمد الشناوي نجم هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان: محمد الشناوي نجم هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي بأن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر هو نجم الموسم.

وأضاف في تصريحات عقب فوز فريقه على الزمالك :"الشناوي يستحق أن يكون أفضل حارس في مصر هذا الموسم".

وتابع :"حزنت كثيرًا لعدم تتويجه بجائزة أفضل حارس في إفريقيا، ونتمنى له التوفيق ولجميع الحراس فيما هو قادم".

وواصل "لا يمكن أن نغفل دور الحراس الأخرين شريف إكرامي وعلي لطفي، سنقوم بإغلاق هذه البطولة لكي نستعد للبطولات المقبلة".