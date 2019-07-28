رياضة | حسين الشحات: جمهور الأهلي كبير.. وانتظروا المزيد في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات: جمهور الأهلي كبير.. وانتظروا المزيد في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي عن فرحته الكبيرة عقب فوز فريقه على الزمالك في القمة 118.

وأضاف عقب المباراة :"الحمد لله، على مكسب بطولة الدوري كنا في مكان بعيد ونجحنا في العودة".

وأضاف "كنا نخوض مباراة بأخرى وفي النهاية تحقيق اللقب كان الأهم قبل من يسجل الأهداف".

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