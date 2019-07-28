رياضة | بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الأهلي مع منافسه فريق بيراميدز يوم 28 أغسطس المقبل في الساعة الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر لهذا العام.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك عقب فوزه على فريق المقاولون العرب، وأنهى البطولة بانتصار على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدف نظيف.

وتقابل فريق بيراميدز مع النادي الأهلي هذا الموسم في مواجهتين بالدوري العام، حيث نجح بيراميدز في تحقيق الفوز بالمباراتين، وكانت نتيجة الدور الأول 2-1، بينما فاز في الدور الثاني بهدف نظيف.