رياضة | مارتن لاسارتي أول مدرب أجنبي للأهلي يفوز على الزمالك منذ 10 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي أول مدرب أجنبي للأهلي يفوز على الزمالك منذ 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجواياني "مارتن لاسارتي" على غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية استاد "برج العرب" في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الأهلي الوحيد عبر اللاعب التونسي "علي معلول" في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

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ونجح مارتن لاسارتي في إنهاء عقدة مدربين الأهلي الأجانب في مباريات القمة، حيث أصبح المدرب الأوروجواياني أول مدرب أجنبي يقود الأهلي للفوز على الزمالك منذ مباراة الدور الأول بالدوري الممتاز موسم 2008-2009، عندما تغلب البرتغالي مانويل جوزيه على الفارس الأبيض بهدف دون مقابل.

وخاض الأهلي عدة مباريات بقيادة أجنبية منذ فوز البرتغالي جوزيه على الزمالك موسم 2008-2009، أبرزها كان مع "جوزيه" 2011، وجاريدو "مباراتين" 2014، ومارتن يول "مباراتين" 2016، لكنها جاءت جميعًا إما بالتعادل أو الهزيمة، بينما جاءت إنتصارات المارد الأحمر خلال تلك الفترة بقيادة مصرية.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلي 80 نقطة متصدرًا جدول الترتيب، وكان قد حسم لقب الدوري الممتاز للمرة 41 في تاريخه منذ مباراة الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، بينما توقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة بالمركز الثاني، وبيراميدز 70 نقطة بالمركز الثالث.