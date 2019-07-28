اونلاين | يلا شوت GOAL ahly مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر (الأهلي يسجل التاني) رابط الاهلي متعدد الان

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انتهت أول 75 دقيقة من أحداث مباراة الأهلي والزمالك، في القمة المقامة حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أي أهداف.

ودخل الزمالك، الشوط الثاني ببداية ساخنة وكاد يحرز الهدف الأول في الدقيقة 47 من المباراة، بعد تسديدة من حمدي النقاز، لينقذها محمد الشناوي، قبل أن ترتد أمام عمر السعيد بمواجهة المرمى الخالي، ليطيح بها خارج المرمى وسط غرابة شديدة.

وحاول الأهلي، الرد على هجمات الزمالك، عن طريق حسين الشحات ووليد سليمان، ولكن دون جدوى وتنتهي بين أقدام دفاعات الأبيض. وعاد اللعب مرة أخرى للهدوء وسط كرات مشتركة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب، دون أي خطورة. وظهر المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، منفعلا في الدقيقة 55 على طاقم تحكيم المباراة، بسبب التدخلات العنيفة عليه من جانب عبدالله جمعه، خلال المباراة. Advertisements وكاد الزمالك، أن يحرز الهدف الأول بعد انفراد عمر السعيد بالمرمى في الدقيقة 57، وسط مواصلة تألق من جانب محمد الشناوي حارس الفريق، على مدار شوطي اللقاء. وفي الدقيقة 59 نجح الأهلي، بإحراز الهدف الأول، عن طريق علي معلول، بعد خطأ فادح من عماد السيد حارس الزمالك، بعد أن ردت الكرة من يده لتمر أول 60 دقيقة بتقدم الأحمر بهدف دون رد. وفي الدقيقة 62 واصل محمد الشناوي، تألقه الشديد خلال المباراة، بعد أن نجح في إنقاذ هدف مؤكد من أمام محمد إبراهيم، محافظا على تقدم فريقه. وظل الزمالك، يبحث عن تعديل النتيجة وسط محاولات على استحياء أمام مرمى الفريق الأحمر، ولكنها تنتهي بين دفاعات الفريق المنافس. وشهدت الدقيقة 65 سقوط مفاجئ للاعب وليد سليمان لاعب الأهلي، في وسط الملعب متألما، قبل أن يأمر الحكم بنزول الجهاز الطبي لعلاجه داخل أرضية الملعب قبل خروجه، ثم الاستئذان والنزول مرة أخرى لاستكمال اللعب. وسدد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك، كرة قوية في الدقيقة 67 لكن وسط تألق مستمر من الشناوي، والذي أخرجها ركنية. وفي الدقيقة 69 قرر الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، إجراء أول تبديلاته بنزول صالح جمعة بدلا من وليد سليمان المصاب.

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