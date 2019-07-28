اونلاين | كورة لايف الان الاهلي يتقدم بهدف علولو على الزمالك رابط مباشر شاهد الان بدون تقطيع ahly بث مباشر On Sport

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انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، في القمة 118 والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بدأت المباراة عن طريق جس النبض بين الفريقين، في أول 5 دقائق في محاولة اكتشاف نقاط ضعف الفريقين.

وشهد اللقاء في بدايته توقف اللعب أكثر من من قبل الحكم المجري كاركو، بسبب أخطاء الفريقين.

وبعد مرور 7 دقائق ينقذ محمد الشناوي حارس الأحمر، هدف مؤكد من أمام محمد إبراهيم مهاجم الزمالك، بعد انفراده بالمرمى، عقب تمريرة ساحرة من فرجاني ساسي ليضغه بمواحهة المرمى، قبل أن يشتتها الحارس، ليحافظ على نتيجة التعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة التاسعة، تسديدة قوية من إبراهيم حسن لاعب الزمالك، ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وحاول الأهلي، الدخول سريعا بأجواء المباراة، وبالفعل سدد وليد سليمان تسديدة قوية في الدقيقة 10، على مرمى الزمالك، من داخل منطقة الجزاء لكنها تمر بجوار مرمى القلعة البيضاء.

وواصل الزمالك، سيطرته وضغطته على دفاعات الأهلي، في محاولة لإحراز هدف التقدم، وسط استبسال من خط دفاع الأهلي، ودون أي جدوى.

وحصل الزمالك، في الدقيقة 14 على خطأ من أمام مرمى الشناوي، ليسددها أحمد زيزو لاعب الزمالك، خارج المرمى.

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وعاد اللعب مرة أخرى للإنحصار وسط الملعب، بالكرات الخاطئة بين لاعبي الفريقين دون أي خطورة على مرمى الفريقين.

وشهدت الدقيقة 21 أول الكرات الخطيرة من جانب الأهلي، عن طريق حسين الشحات، بعد اختراقه من الجانب الأيمن ليسددها قبل أن ترتطم بدفاع الأبيض، وتخرج لركلة ركنية.

وعاد الزمالك، للضغط على دفاع الأهلي، لتشهد الدقيقة 28 الفرصة الثانية للفريق الأبيض، بعد عرضية متقنه من التونسي حمدي النقاز، على رأس أحمد زيزو، ليخرجها الأخير بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 33 سقوط محمود علاء مدافع الزمالك، داخل منطقة جزاء الأهلي، بعد كرة مشتركة مع مدافعي الأحمر، في وجه ليتلقى العلاج من الجهاز الطبي ويخرج قبل استئناف اللعب.

وفي الدقيقة 35 واصل حسين الشحات لاعب الأهلي، اختراقاته من الجانب الأيمن، بعد حصوله على تمريرة من عمرو السولية، قبل أن يضعها خارج المرمى.

وعاد محمود علاء، للسقوط مجددا داخل الملعب في الدقيقة 37، بعد شعوره بعدم القدرة على اللعب ونزول الجهاز الطبي مرة أخرى لعلاجه.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، إجراء التبديل الأول في الدقيقة 39، بنزول محمود الونش بدلا من محمود علاء، والذي خرج للإصابة.

وشهدت الدقيقة 47 أول انذارات المباراة لصالح محمد إبراهيم بعد تدخل عنيف على حمدي فتحي، قبل أن يحصل أيمن أشرف لاعب الأهلي على الانذار الثاني بمجريات المباراة.

ومرت باقي دقائق الشوط دون أي خطورة على مرمى الفريقين من جانب اللاعبين، لينتهي أحداث الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.