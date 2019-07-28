اونلاين | شاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر Nile SPORTS كورة لايف جول الأهلي جول بلس yallalive مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء الأحد، في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "بتروسبورت"، في إطار الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة تحكيميًا المجري فيرنيتز كاراكو، ويعاونه اشتيفان أولبرت وبولاش بوازش، بالإضافة للحكم الرابع آدام فوركش.

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وتبدو المهمة صعبة لخالد جلال المدير الفني للزمالك، حيث يحتاج اللاعب للفوز على غريمه التقليدي الأهلي من أجل الابقاء على فرصه في التواجد داخل أروقة القلعة البيضاء في الموسم القادم.

بينما يأمل الأوروجواياني لاسارتي، المدير الفني للنادي الاهلي في اثبات ذاته لجماهير المارد الأحمر، بعدما نجح في حسم لقب الدوري المصري قبل جولة من نهايته، حيث شهد الفريق تذبذبًا في المستوى في البطولة الأفريقية مما أثار قلق جماهير القلعة الحمراء على مستقبل فريقها تحت قيادة مدربها الأوروجوياني.

ومن الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول في الجولة السابعة عشر، أنتهت بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت تدهور كبير في الأحوال الجوية بهطول كثيف للأمطار مما أثر على الحالة الفنية للاعبين.