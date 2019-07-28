اونلاين | جول بلس yallalive مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر Egyptian Premier League رابط ماتش الاهلي Full HD

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وحسم النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه بشكل رسمي، وذلك بعدما تصدر ترتيب مسابقة الدوري برصيد 77 نقطة، متفوقًا على غريمه الزمالك بـ 5 نقاط كاملة، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الثاني برصيد 72 نقطة وضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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