اونلاين | كورة ستار yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر Nile SPORTS كورة لايف جول الأهلي ON TIME

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بث مباشر مباريات الدوري المصري YALLA SHOOT، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام الثامنة مساءًا اليوم الأحد، صوب استاد "برج العرب" بالإسكندرية، لمتابعة المواجهة النارية بين الأهلي والزمالك في لقاء "القمة 118" في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019، شاهد بث مباشر لقاء القمة علي KORA LIVE بدون تقطيع.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:عماد السيد فى حراسة المرمى وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن فى خط الوسط وعمر السعيد فى خط الهجوم.

أما النادي الأهلي سيدخل اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمي ، محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة (ياسر إبراهيم)، علي معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي في الوسط، ووليد أزارو في الهجوم.

كورة أونلاين – بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك LIVE علي رابط YOUTUBE، حيث تنطلق مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأحد 28 يوليو لعام 2018، وسيكون البث التليفزيوني للمباراة متاحًا عبر قنوات أون سبورت – نايل سبورت – تايم سبورت، ويمكن مشاهدة بث مباشر KORA TODAY من خلال روابط البث LIVE عبر موقعنا.