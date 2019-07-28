اونلاين | بث مباشر سريع مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بدون تقطيع ahly vs zamalek كورة ستار بث مباشر ماتش الزمالك والاهلي beIN Matc

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد "برج العرب"، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز ضمن القمة 118 بين القطبين.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم إذاعة المباراة حصريًا عبر قناتي نايل سبورت وأون سبورت.

ويسعى المارد الأحمر لتأكيد أحقيته بالحصول على لقب الدوري، من خلال تحقيق الفوز على غريمه الزمالك، بينما يتطلع الزمالك لتحقيق فوز كبير لمصالحة جماهيره بعد النتائج المخيبة بالدوري وتفريطه في اللقب لصالح المارد الأحمر.

ويدخل الأهلي المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 77 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.