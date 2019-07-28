الأهلى يحسم قمة الدوري المصري أمام الزمالك بهدف دون رد

حقق النادي الأهلي المصري الفوز في مباراة القمة 118 لصالحه بالفوز على الزمالك بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيمن مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالقمة 118، وذلك في ختام مباريات الدوريالمصري للموسم 2018-2019.

أحرز هدف المباراة الوحيد الدولي التونسي على معلول في الدقيقة 58 من المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب