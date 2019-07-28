الوحدات الإماراتي يعين مديراً إدارياً جديد للفريق

وجاء قرار تعيين الشمالي تقديراً لما قدمه للوحدات، حيث يعطي مجلس الإدارة الأولوية لأبناء النادي لشغر المناصب.
من جهة ثانية التقت إدارة نادي الوحدات بحضور المدير الفني لفريق كرة القدم عبدالله أبو زمع، مع المحترف السوري فهد اليوسف حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد معه.
وينتظر أن يعلن الوحدات في الأيام المقبلة مزيداً من التعاقدات حيث تبرز ورقة منذر أبو عمارة الذي بدأ مسيرته مع الوحدات قبل أن يحترف في الموسمين الماضيين في الإمارات.
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