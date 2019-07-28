جوانجزو يبتعد بصدارة الدوري بعد ثلاثية في بكين رينهي

أحرز باولينيو هدفين ليقود جوانجزو إيفرجراند للفوز (3- 0)على بكين رينهي والابتعاد بصدارة الدوري الصيني لكرة القدم بأربع نقاط اليوم الأحد.

وجاءت ثنائية باولينيو بعدما افتتح وي شيهاو التقدم للفريق الفائز بلقب الدوري سبع مرات في الدقيقة الثانية.

وبعد تعادل شنغهاي سيبج 1-1 مع وهان زال وخسارة بكين جوان 1-0 أمام هينان جياني أمس السبت ابتعد قوانغتشو في الصدارة.

ويملك فريق المدرب فابيو كانافارو 52 نقطة من 20 مباراة بعدما حقق رقما قياسيا للنادي بالانتصار في 11 مباراة متتالية فيما لدى كل من سيبج وجوان 48 نقطة قبل عشر جولات من النهاية.

وأدرك ماركو أرناوتوفيتش التعادل لسيبج بعد تقدم ليو يون لوهان.

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وسقط جوان في فخ الهزيمة الثانية على التوالي عندما هز فرانك أواندزا الشباك لهينان الذي تقدم للمركز التاسع.

وقفز جوانجزو إيفرجراند سونينج إلى المركز الخامس بفوز 2-0 على شينتشين إف.سي الذي تراجع لمنطقة الهبوط.

وخرج تيانجين تيانهاي من منطقة الخطر بتغلبه 1-0 على غريمه تيانجين تيدا.

وواصل شنغهاي شينهوا انتفاضته مع المدرب تشوي كانغ-هي بفوز 5-3 على جوانجتشو آر اند إف ليتقدم إلى المركز 12.

وهز إيمانويل بواتنج الشباك ليمنح داليان يفانغ بقيادة المدرب رفائيل بنيتز الفوز 1-0 شاندونج لونينج صاحب المركز الرابع فيما فاز هيبي سي.إف.إف.سي 3-0 على تشونجينج ليفان.