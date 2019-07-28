كلوب وريوس أفضل مدرب ولاعب ألماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

فاز مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب أمس بجائزة أفضل مدرب ألماني من قبل مجلة «كيكر».

وتوج كلوب بالجائزة بعد أن قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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كما فاز مهاجم بوروسيا دورتموند ماركو ريوس، بجائزة أفضل لاعب ألماني من قبل المجلة.

وسجل ريوس قائد دورتموند 17 هدفا ليقود فريقه لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ الذي حسم اللقب في الجولة الأخيرة.

وحصل ريوس على 158 صوتا في استفتاء الصحفيين، فيما جاء لاعب باير ليفركوزن كاي هافرتز في المركز الثاني وحصل على 121 صوتا، يليه لاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميتش في المركز الثالث بحصوله على 35 صوتا.

وعلى مستوى اللاعبات، نالت لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي دزينيفر ماروزسان جائزة أفضل لاعبة ألمانية للعام الثالث على التوالي بعد أن ساهمت في فوز فريقها بلقب دوري أبطال أوروبا.