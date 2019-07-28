أمريكا تتوج الغامدي بطلا للبلياردو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي لقب بطولة أمريكا المفتوحة للناشئين في مسابقة «الثمان كرات»، بعد فوزه في المباراة النهائية أمس في لاس فيجاس الأمريكية، على الأمريكي كيلي دودا 6-1.

وجاء تتويج الغامدي باللقب بعد أن تجاوز 7 لاعبين في جميع الأدوار التي لعبها في البطولة دون أي خسارة تسجل ضده.

من جهته هنأ رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا اللاعب الغامدي باللقب، مشيرا إلى أن ذلك تحقق بمجهود من اللاعب بمحافظته على التدريبات، ودعم إدارة المنتخب من أجل صقل موهبته الكبيرة والطموحة في تحقيق الإنجازات ورفع شعار الوطن في كل المحافل، إضافة إلى الدعم الكبير الذي وجده من عائلته.