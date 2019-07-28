إعلام الاتحاد السعودي على الصامت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

ما زال الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، والذي انتخب رسميا أواخر يونيو الماضي، معطلا إعلاميا وغائبا عن تقديم المعلومة للشارع الرياضي، نتيجة عدم إعلان التشكيل عن إدارة تكون بمثابة منصة إعلامية لأنشطة وفعاليات كرة القدم، تقدم كل ما تحتاجه وسائل الإعلام المختلفة والشارع الرياضي بوجه عام.

فمنذ رحيل الاتحاد السابق بنهاية فترة إدارته وإعلان متحدثه السابق نهاية مهمته عبر حسابه الشخصي بتويتر، لم يتحرك الاتحاد الجديد نحو تسمية متحدث جديد أو إدارة أو لجنة لقيادة دفة الأمور الإعلامية بالاتحاد، مما فتح باب الاجتهاد في كثير من القضايا في ظل صمت الاتحاد.

الموقع الرسمي على الصامت

Advertisements

غاب موقع الاتحاد وحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مهمته في الإعلان عن تشكيلة معسكر المنتخب التي تتأهب للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالعراق، في حين تولت مواقع الأندية المهمة بإعلانها أسماء لاعبيها المنضمين للمعسكر المقرر بالرياض.

استنساخ خطوة هيئة الرياضة

لماذا لا يستنسخ اتحاد القدم قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بعقد مؤتمر صحفي أسبوعي لوكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون العلاقات والإعلام رجاء الله السلمي، انطلاقا من الموسم الرياضي المقبل، بهدف تقديم المعلومة المباشرة والصحيحة للوسط الرياضي كأحد الأساليب العصرية لتمليك المعلومة الكاملة بطريقة مباشرة، كما أن اتحاد القدم مطالب في الفترة الحالية بفتح قنوات اتصاله للإعلام لإيضاح كل المستجدات والإجابة على كل الاستفهامات والاستفسارات التي يحتاجها الوسط الرياضي.

مواضيع تحتاج توضيحا من اتحاد القدم