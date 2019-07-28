هل "جامع القمامة" الأنسب لتدريب الأخضر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم يكن المدير الفني المرشح لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد معروفا حتى على مستوى وطنه فرنسا عندما كان لاعبا، حيث لعب لأندية شبه مغمورة باستثناء كان، كما أن تدرجه في عالم التدريب بدا مع أندية مغمورة أيضا، إلا أن رينارد (50 عاما) عرف بإصراره على إنجاز مهامه وبتواضعه، حتى إنه في بداياته عمل كجامع للقمامة تابع لإحدى شركات النظافة في فرنسا، وهو ما لم يخفه المدرب نفسه، حيث كشف عن ذلك عندما درب منتخب زامبيا وقاده لنهائي كأس أمم أفريقيا، مؤكدا فخره بما وصل إليه قائلا «كنت أعمل في جمع القمامة بفرنسا لمدة 8 سنوات، فيما أخوض الآن نهائي كأس أمم أفريقيا».

ومن واقع طريقة اللعب التي يعتمد عليها رينارد، فيبدو أنه الأنسب لقيادة الأخضر ومن السهل على اللاعبين التأقلم معه، حيث لا تبتعد طريقته كثيرا عن أسلوب المدرب خوان بيتزي وكذلك يوسف عنبر.

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من هو رينارد؟

ولد عام 1968 بمدينة لي بان الفرنسية

لعب لصالح فريق كان بين عامي 1983 و1990

لعب لفريق فالوريس بين 1991 و1997

لعب لصالح دراغيغنان بين 1997 و1998

أبرز إنجازاته

قاد منتخب المغرب لكأس العالم 2018

حقق لقب أمم أفريقيا مع زامبيا 2012

حقق لقب أمم أفريقيا مع ساحل العاج 2015

أول مدرب يحقق لقب أمم أفريقيا

مرتين مع منتخبين مختلفين

مشواره التدريبي

بدأه مع نادي دراغينيان

عمل مساعدا بفريق جويزهو رينهي

الصيني مع المدرب كلود لوروا

درب كامبريدج يونايتد الإنجليزي

كمدرب موقت

درب نادي دا نام دينه الفيتنامي

درب اتحاد الجزائر

درب نادي تشيربورج الفرنسي

درب نادي سوشو الفرنسي

درب ليل الفرنسي

درب منتخبات زامبيا (مرتين) وأنجولا وساحل العاج والمغرب

أسلوب وطريقة لعب تناسبان الأخضر