هل "جامع القمامة" الأنسب لتدريب الأخضر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لم يكن المدير الفني المرشح لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد معروفا حتى على مستوى وطنه فرنسا عندما كان لاعبا، حيث لعب لأندية شبه مغمورة باستثناء كان، كما أن تدرجه في عالم التدريب بدا مع أندية مغمورة أيضا، إلا أن رينارد (50 عاما) عرف بإصراره على إنجاز مهامه وبتواضعه، حتى إنه في بداياته عمل كجامع للقمامة تابع لإحدى شركات النظافة في فرنسا، وهو ما لم يخفه المدرب نفسه، حيث كشف عن ذلك عندما درب منتخب زامبيا وقاده لنهائي كأس أمم أفريقيا، مؤكدا فخره بما وصل إليه قائلا «كنت أعمل في جمع القمامة بفرنسا لمدة 8 سنوات، فيما أخوض الآن نهائي كأس أمم أفريقيا».
ومن واقع طريقة اللعب التي يعتمد عليها رينارد، فيبدو أنه الأنسب لقيادة الأخضر ومن السهل على اللاعبين التأقلم معه، حيث لا تبتعد طريقته كثيرا عن أسلوب المدرب خوان بيتزي وكذلك يوسف عنبر.
من هو رينارد؟
- ولد عام 1968 بمدينة لي بان الفرنسية
- لعب لصالح فريق كان بين عامي 1983 و1990
- لعب لفريق فالوريس بين 1991 و1997
- لعب لصالح دراغيغنان بين 1997 و1998
أبرز إنجازاته
- قاد منتخب المغرب لكأس العالم 2018
- حقق لقب أمم أفريقيا مع زامبيا 2012
- حقق لقب أمم أفريقيا مع ساحل العاج 2015
- أول مدرب يحقق لقب أمم أفريقيا
- مرتين مع منتخبين مختلفين
مشواره التدريبي
- بدأه مع نادي دراغينيان
- عمل مساعدا بفريق جويزهو رينهي
- الصيني مع المدرب كلود لوروا
- درب كامبريدج يونايتد الإنجليزي
- كمدرب موقت
- درب نادي دا نام دينه الفيتنامي
- درب اتحاد الجزائر
- درب نادي تشيربورج الفرنسي
- درب نادي سوشو الفرنسي
- درب ليل الفرنسي
- درب منتخبات زامبيا (مرتين) وأنجولا وساحل العاج والمغرب
أسلوب وطريقة لعب تناسبان الأخضر
- دائما ما يعتمد على طريقة 4-2-3-1 تتغير أحيانا إلى 4-3- 3
- يتمتع بشخصية قوية
- الأخضر في عهد مارفيك كان يلعب بطريقة 4-1-4- 1
- الأخضر في عهد بيتزي لعب بطريقتي 4-1-4-1 و4-2-3- 1
- آخر مباراتين تجريبيتين للأخضر مع يوسف عنبر لعبهما بطريقة 4-2-3-1
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