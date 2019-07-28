شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة يخسر أمام الجزائر فى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب رجال الكرة الطائرة من نظيره الجزائرى بنتيجة 3/1 فى إطار مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها تونس ، ليخفق فى حصد الميدالية البرونزية.

خسر منتخب رجال الطائرة من نظيره التونسى صاحب الأرض فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا بنتيجة 3/1 .

وشهدت مشاركة منتخب الفراعنة فى البطولة تحقيق الفوز على المغرب 3 / 1 ثم بوروندى 3 /0 قبل أن يلتقى الكاميرون أمس أويخسر 3 /0 ، لينجح فى تحقيق الفوز على الكونغو 3 /0.

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تضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه.