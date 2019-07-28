شكرا لقرائتكم تعليمات "صارمة" من خالد جلال للاعبى الزمالك فى القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حالد جلال المدير الفنى للزمالك تعليمات صارمة للاعبيه فى القمة 118 التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. وضم تشكل الأهلى كلاً من.. محمد الشناوي فى حراسة المرمى، رامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول فى الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي وليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات فى الوسط، ووليد أزارو فى الهجوم. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى..عماد السيد، خط الدفاع.. عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز، خط الوسط.. طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن، خط الهجوم.. عمر السعيد.

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