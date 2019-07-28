شكرا لقرائتكم انهيار محمود علاء بعد خروجه مصابا فى القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الحزن الشديد على محمود علاء مدافع الزمالك بعد خروجه مصابا فى القمة 118 بالمباراة التى تجمع فريقه أمام الأهلى ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قامت سيارة الإسعاف المتواجدة في استاد برج العرب بنقل محمود علاء إلى أقرب مستشفى بعد إصابته في مباراة فريقه ضد الزمالك بالقمة 118

حرص الجهاز الطبى للزمالك على خروج محمود علاء بعد فحصه على أرض الملعب، و على الفور دفع خالد جلال بالونش بدلًا منه، فى القمة 118 أمام الأهلى.

وكان محمود علاء مدافع الزمالك سقط على ارض ملعب برج العرب دون أن يلتحم بالكرة مع أى لاعب من الأهلى .

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وضم تشكل الأهلى كلاً من.. محمد الشناوي فى حراسة المرمى، رامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول فى الدفاع، عمرو السولية وحمدي فتحي وليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات فى الوسط، ووليد أزارو فى الهجوم.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى..عماد السيد، خط الدفاع.. عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز، خط الوسط.. طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن، خط الهجوم.. عمر السعيد.



محمود علاء