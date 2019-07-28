شكرا لقرائتكم محمود حمادة يوقع لبيراميدز 3 سنوات بعد تفعيل الشرط الجزائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع محمود حمادة لاعب وسط الإنتاج الحربي لفريق بيراميدز لمدة ثلاثة سنوات بعد تفعيل الشرط الجزائي. ونجح مسئولي بيراميدز في الاتفاق مع نظرائهم في الإنتاج الحربي علي شراء محمود حمادة بعد أن قام الإنتاج الحربي بتفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع المقاصة وتحويل إعارته لبيع نهائي مقابل تسديد ٥٠٠الف جنيه ليصبح اللاعب من حق الإنتاج الحربي رسميا وقام الإنتاج بالموافقة علي بيعه لبيراميدز . وكان الفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز قد اوصي بضم محمود حمادة لتدعيم خط وسط فريقه .

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