شكرا لقرائتكم بالكربون يا حبيبى بالكربون.. معلول يكرر هدف أبو زيد فى الزمالك.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد هدف التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى فى مرمى الزمالك الأذهان إلى نهائى كأس مصر 1992 خاصة وأن هدف معلول يشبه بالكربون هدف أيمن شوقى مهاجم الأهلى فى بداية التسعينات . Advertisements كان طاهر أبوزيد ظهير أيسر الأهلى قد سدد ضربة حرة مباشرة فى اللحظات الأخيرة من اللقاء ارتدت من صدر حسين السيد حارس الزمالك لتجد أيمن شوقى يودعها المرمى مباشرة ، وهو ما حدث فى لقاء اليوم عندما أطلق وليد سليمان كرة قوية ارتدت أيضا من يد عماد السيد حارس الزمالك لتجد على معلول يسكنها المرمى مباشرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالكربون يا حبيبى بالكربون.. معلول يكرر هدف أبو زيد فى الزمالك.. فيديو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.