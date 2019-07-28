شكرا لقرائتكم قمة ودوري.. الأهلي يكلل تتويجه بالدوري ويُسقط الزمالك بقدم "علولو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الأهلي فوزا غاليا على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة 118 التي جمعتهما مساء الأحد على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 34 في ختام مسابقة الدوري المصري موسم 2018 / 2019.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 80 في صدارة الدوري بينما توقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة في المركز الثاني.

كان الأهلي الأنشط في الدقائق الولى من عمر المباراة واستحوذ على مجريات اللعب، فيما اكتفى لاعبو الزمالك بضبط خطوطهم ومحاولة تأمين دفاعاتهم خشية من استقبال هدف مبكر يربك الحسابات، واستغل الأهلي على الجانبين وتحركات رمضان صبحي وحسين الشحات من الجناحين في تشكيل خطورة على مرمى عماد السيد.

واعتمد الزمالك على المرتدات في ضرب دفاع الأهلي وكانت أول هجمة في الدقيقة 7 من عمر المباراة بعدما وصلت كرة مباغتة لمحمد إبراهيم في ظهر دفاع الأهلي قبل أن يتدخل محمد الشناوي ويبعدها عن مرماه وينهي الخطورة ، فيما سجل إبراهيم حسن كرة قوية في الدقيقة 9 من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدا عن المرمى.

وسدد وليد سليمان كرة مباشرة على المرى في الدقيقة 10 من هجمة منظمة من العمق، ولكنها خرجت بعيدا عن المرمى والثلاث خشبات، وأبعد أيمن أشرف هجمة خطيرة للزمالك من أمام عمر السعيد في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 13، ولعبها أحمد سيد زيزو عرضية ، ولكن لم تجد لاعب يستقبلها وخرجت إلى ركلة مرمى، ولم يتغير الوضع في أول ربع ساعة وكان التعادل السلبي هو المسيطر على النتيجة.

وتحصل الأهلى على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 16 لعبها علي معلول عرضية ولكن أبعها دفاع الزمالك وترتد إلى ايمن أشرف الذي سددها مباشرة إلى المرمى وتصل إلى يدي عماد السيد بسهولة.

وشكل حسين الشحات خطورة في الدقيقة 21 بعدما فتح ثغرة في الجبهة اليسرى للزمالك وسدد كرة لمست بقدم محمود علاء وتتحول إلى ركنية، واستمرت خطورة الأهلي على المرمى الأبيض في محاولة للتسجيل، ولكن بدون فاعلية في إنهاء الكرات.

لعب زيزو رأسية متقنة في الدقيقة 28 مرت بجوار القائم الأيسر، وتمركز اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 30 من عمر اللقاء، في ظل التمركز الجيد للفريقين وخشية كل فريق من المجازفة.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33 لعبها فرجاني ساسي ولكن أنقذها رامي ربيعة الذي أبعدها عن مرمى فريقه، قبل أن يتوقف اللعب لعلاج محمود علاء بعد ارتطامه مع ربيعة.

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وأجرى الزمالك تغييرا اضطراريا في الدقيقة 38 بنزول محمود الونش بدلا من محمود علاء الذي اشتكى من الإصابة ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وحصل محمد إبراهيم عل أول الكروت الصفراء في الدقيقة 48 بسبب الخشونة مع حمدي فتحي، كما حصل أيمن أشرف على ثاني الإنذارات بسبب تعمد الإيذاء مع زيزو، وانتهى الشوط الأول بدون أهداف.

وجاءت أول خطورة في الشوط الثاني من الزمالك عن طريق عمر السعيد الذي فشل في استغلال الكرة التي ارتدت إليه من يد محمد الشناوي بعد تمريرة حمدي النقاز النموذجية، ولكن لعب السعيد الكرة بغرابة فوق العارضة، وتحصل الزمالك على ركنية في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ولكن أبعدها ربيعة من منطقة جزاء الأهلى على مرتين.

وحصل الأهلى على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 58 من خارج منطقة الجزاء، سددها وليد سليمان على المرمى مباشرة ليبعدها عماد السيد ويردها علي معلول في المرمى بالدقيقة 59، وأضاع محمد إبراهيم فرصة إدراك التعادل للزمالك في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

حاول الزمالك تكثيف هجومه لتعويض النتيجة وضغط بقوة على دفاعات الأهلي لإدراك التعادل، في الوقت الذي تراجع فيه لاعبي الأهلي لمنتصف ملعبهم ، لغلق المساحات أمام لاعبي الفريق الأبيض ومنعهم من الوصول لمرمى الشناوي.

واجرى الأهلي أول تعيير بنزول صالح جمعة بدلا من وليد سليمان في الدقيقة 69، لتنشيط وسط الملعب الهجومي، وتجديد دماء الخط الأمامي للفريق الأحمر، خاصة بعد تراجع أداء الحاوي في الشوط الثاني.

وهدد إبراهيم حسن مرمى الأهلي في الدقيقة 71 بعد تصويبة قوية على مرمى الأهلي ولكنها خرجت فوق العارضة، وشارك أيمن حفني كتغيير ثاني للزمالك بدلا من محمد إبراهيم في الدقيقة 72، بينما خرج حسين الشحات وشارك جونيور أجايي بدلا منه.

وأضاع صالح جمعة فرصة تسجيل هدف التعزيز للأهلي في الدقيقة 78 من تمريرة رمضان السحرية من الجبهة اليمنى، في الهجمة التي شنها العفيجي من الجبهة اليمنى، مستغلا المساحات في ظهر عبد الله جمعة.

وأجرى الزمالك تغييره الثالث بنزول حميد أحداد بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 81 في محاولة لتعديل النتيجة وإدراك التعادل ، فيما أجرى الأهلي تغييره الثالث في الدقيقة 83 بنزول أحمد فتحي بدلا من محمد هاني الذي اشتكى من الإصابة.

وأنقذ محمد الشناوي مرماه من استقبال هدف محقق للزمالك من رأسية فرجاني ساسي، حيث تصدى لها الشناوي على خط المرمى، وحافظ على نظافة شباكه، وشهدت نهاية المباراة طرد مباشر لأحمد زيزو للاعتراض غير للائق على الحكم المجري ، واستمرت النتيجة حتى نهاية اللقاء بفوز الفريق الأحمر.