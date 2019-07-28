شكرا لقرائتكم نقل محمود علاء للمستشفى للاشتباه في ارتجاج بالمخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت سيارة الإسعاف المتواجدة في استاد برج العرب بنقل محمود علاء مدافع الزمالك إلى أقرب مستشفى بعد إصابته في مباراة فريقه ضد الزمالك بالقمة 118.

ويعاني علاء مشكلة في الرأس ويخشى الجهاز الطبي من أن يكون اللاعب قد تعرض لارتجاج في المخ، خاصة بعدما فقد اللاعب الوعي بشكل مؤقت.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع الزمالك بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 34 في ختام مسابقة الدوري المصري موسم 2018 / 2019.