شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. على معلول يتصدر ترتيب هدافى الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى صدارة ترتيب هدافى ناديه بالدورى فى الموسم الحالى برصيد 8 أهداف بعدما نجح فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى الزمالك فى اللقاء المقام بينهما حاليا باستاد برج العرب فى الجولة الاخيرة للدورى الممتاز . وتشير النتيجة بين الأهلى والزمالك إلى تقدم المارد الأحمر بهدف مقابل للاشئ أحرزه على معلول . كان الأهلى قد نجح فى حسم لقب الدورى من اللقاء الماضى أمام المقاولون العرب عندما فاز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق خمس نقاط كاملة عن الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 72 نقطة . بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون : محمد الشناوي، رامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: Advertisements حراسة المرمى..عماد السيد خط الدفاع.. عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز. خط الوسط.. طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن. خط الهجوم.. عمر السعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد الزمالك .. على معلول يتصدر ترتيب هدافى الأحمر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.