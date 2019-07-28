شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول 0/0.. تكافؤ في الأداء بين الأهلي والزمالك وتغيير اضطراري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع الزمالك بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 34 في ختام مسابقة الدوري المصري موسم 2018 / 2019.

كان الأهلي الأنشط في الدقائق الولى من عمر المباراة واستحوذ على مجريات اللعب، فيما اكتفى لاعبو الزمالك بضبط خطوطهم ومحاولة تأمين دفاعاتهم خشية من استقبال هدف مبكر يربك الحسابات، واستغل الأهلي على الجانبين وتحركات رمضان صبحي وحسين الشحات من الجناحين في تشكيل خطورة على مرمى عماد السيد.

واعتمد الزمالك على المرتدات في ضرب دفاع الأهلي وكانت أول هجمة في الدقيقة 7 من عمر المباراة بعدما وصلت كرة مباغتة لمحمد إبراهيم في ظهر دفاع الأهلي قبل أن يتدخل محمد الشناوي ويبعدها عن مرماه وينهي الخطورة ، فيما سجل إبراهيم حسن كرة قوية في الدقيقة 9 من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدا عن المرمى.

وسدد وليد سليمان كرة مباشرة على المرى في الدقيقة 10 من هجمة منظمة من العمق، ولكنها خرجت بعيدا عن المرمى والثلاث خشبات، وأبعد أيمن أشرف هجمة خطيرة للزمالك من أمام عمر السعيد في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 13، ولعبها أحمد سيد زيزو عرضية ، ولكن لم تجد لاعب يستقبلها وخرجت إلى ركلة مرمى، ولم يتغير الوضع في أول ربع ساعة وكان التعادل السلبي هو المسيطر على النتيجة.

وتحصل الأهلى على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 16 لعبها علي معلول عرضية ولكن أبعها دفاع الزمالك وترتد إلى ايمن أشرف الذي سددها مباشرة إلى المرمى وتصل إلى يدي عماد السيد بسهولة.

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وشكل حسين الشحات خطورة في الدقيقة 21 بعدما فتح ثغرة في الجبهة اليسرى للزمالك وسدد كرة لمست بقدم محمود علاء وتتحول إلى ركنية، واستمرت خطورة الأهلي على المرمى الأبيض في محاولة للتسجيل، ولكن بدون فاعلية في إنهاء الكرات.

لعب زيزو رأسية متقنة في الدقيقة 28 مرت بجوار القائم الأيسر، وتمركز اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 30 من عمر اللقاء، في ظل التمركز الجيد للفريقين وخشية كل فريق من المجازفة.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33 لعبها فرجاني ساسي ولكن أنقذها رامي ربيعة الذي أبعدها عن مرمى فريقه، قبل أن يتوقف اللعب لعلاج محمود علاء بعد ارتطامه مع ربيعة.

وأجرى الزمالك تغييرا اضطراريا في الدقيقة 38 بنزول محمود الونش بدلا من محمود علاء الذي اشتكى من الإصابة ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وحصل محمد إبراهيم عل أول الكروت الصفراء في الدقيقة 48 بسبب الخشونة مع حمدي فتحي، كما حصل أيمن أشرف على ثاني الإنذارات بسبب تعمد الإيذاء مع زيزو، وانتهى الشوط الأول بدون أهداف.