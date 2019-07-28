شكرا لقرائتكم أول 15 دقيقة.. الأهلي 0 – 0 الزمالك.. الأحمر الأكثر نشاطاً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي مع الزمالك والتي تجمعهما على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 34 في ختام مسابقة الدوري المصري موسم 2018 / 2019.

كان الأهلي الأنشط في الدقائق الولى من عمر المباراة واستحوذ على مجريات اللعب، فيما اكتفى لاعبو الزمالك بضبط خطوطهم ومحاولة تأمين دفاعاتهم خشية من استقبال هدف مبكر يربك الحسابات، واستغل الأهلي على الجانبين وتحركات رمضان صبحي وحسين الشحات من الجناحين في تشكيل خطورة على مرمى عماد السيد.

واعتمد الزمالك على المرتدات في ضرب دفاع الأهلي وكانت أول هجمة في الدقيقة 7 من عمر المباراة بعدما وصلت كرة مباغتة لمحمد إبراهيم في ظهر دفاع الأهلي قبل أن يتدخل محمد الشناوي ويبعدها عن مرماه وينهي الخطورة ، فيما سجل إبراهيم حسن كرة قوية في الدقيقة 9 من خارج منطقة الجزاء ذهبت بعيدا عن المرمى.

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وسدد وليد سليمان كرة مباشرة على المرى في الدقيقة 10 من هجمة منظمة من العمق، ولكنها خرجت بعيدا عن المرمى والثلاث خشبات، وأبعد أيمن أشرف هجمة خطيرة للزمالك من أمام عمر السعيد في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 13، ولعبها أحمد سيد زيزو عرضية، ولكن لم تجد لاعب يستقبلها وخرجت إلى ركلة مرمى، ولم يتغير الوضع في أول ربع ساعة وكان التعادل السلبي هو المسيطر على النتيجة.