شكرا لقرائتكم الأهلى يفوز على الزمالك بهدف معلول فى ختام الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الأهلي غريمه الزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب في ختام منافسات الأسبوع 34 من عمر الدوري الممتاز ، في القمة 118 التي تجمع قطبي الكرة المصرية في الدوري المصري





0- انطلاق المباراة

1- تبادل الكرة من لاعبى الأهلى فى وسط الملعب

2-ركله حرة للأهلى ..على معلول ينفذ الركله

3- ركله ثانية حرة للأهلى من نفس المكان

4- تبادل الكرة من لاعبى الأهلى فى وسط الملعب

5- نفذت الركلة الحرة عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من علي معلول أبعدها دفاع الزمالك عن مناطق الخطورة.

6- كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي على حدود منطقة جزاء الزمالك انتهت بكرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليمين ولكنها لم تجد متابع من لاعبي الأهلي.

7- تمريرة سيئة للغاية من مرو السولية في ظهر حسين الشحات جهة اليمين خرجت إلى رمية تماس.

8-تمريرة أمامية من فرجاني ساسي وضعت محمد إبراهيم في إنفراد بمرمى محمد الشناوي ولكن خروج رائع من محمد الشناوي وإبعاد للكرة عن مناطق الخطورة.

9- وليد سليمان يسدد كرة على مرمى عماد سليمان ولكن تمر بين القائم

10- هجمة خطيرة من لاعبى الزمالك

11- محمد ابراهيم يرسل عرضية من جهة اليسار

12- ضغط متواصل للزمالك على مرمى الأهلى

13- ركله حرة لصالح محمد ابراهيم بعد تدخل محمد هانى على اللاعب

14- ركله حرة للأهلى من حدود مرمى الزمالك

15- ربع ساعة تمر من عمر الشوط الأول و التعادل مازل

16- تبادل الكرة نت لاعبى الاهلى فى وسط النلعب

17- هجمه مرتدة للزمالك

18-ضغط متبادل من لاعبى الزمالك على مرمى الاهلى

19- ضربه يد للزمالك بعد خروج الكرة من رمضان صبحى

20- تصويبه خطيرة من حسين الشحات لكن تمر بجانب المرمى

21-وقوف المباراة بعد سقوط محمود علاء على ارض الملعب

22- مازلت المباراة متوقفة لعلاج محمود علاء

24- استئناف المباراة مرة أخرى.

25- كرات حائرة بين أقدام لاعبي الفريقين في منتصف الملعب.

26- تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف ملعبهم الدفاعي.

28- ضربه راس خطيرة من أحمد سيد زيزو ولكن الشناوى يومن المرمى

29- سقوط محمد الشناوى على بعد راسية زيزو

30- نصف ساعة تمر من الشوط الأول بالتعادل

31- ركله حرة للزمالك .. عماد السيد ينفذ الكرة

32- خطا جديد على حمدى ضد عمر السعيد

33- سقوط محمود علاء للمرة الثانية

34-نزل محمود علاء بعد تلقى العلاج

35- ركله مرمى للزمالك بعد خروج الكرة من حسين الشحات

37-سقوط محمود علاء للمرة الثالة والحكم يطالب بعربية لنقله خارج المعلب

39-تبديل أول اضطراري في صفوف نادي الزمالك.

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40-نزول الونش بدلا من محمود علاء

42- تبادل الكرة من لاعبى الفريقين

44- مازل ضغط الاهلى على مرمى الزمالك

45- انتهاء الوقت الاصلى للمباراة

45- اربع دقائق كاوقت بدل ضائع

48- انتهاء الشوط الأول

45-بدايه الشوط الثانى

46- ركله حرة لفرجانى ساسى بعد تدخل وليد سليمان

47- عمر السعيد يهدر الهدف الأول بعد وقوع الكرة من الشناوى

48- وقوع عمر السعيد بعد تدخل عنيف من دفاع الأهلى

49- تبادل الكرة داخل وسط الملعب بين الفريقين

51- كورة عرضية من نصف المعلب لحسين الشحات من حمدى فتحى

55- ربع ساعة تمر من عمر الشوط الثانى 52- خروج الكورة الى الرمية التماس للاهلى 56- الشناوى ينقذ مرمى الأهلى من الهدف الأول للزمالك 59- الهدف الأول للأهلى عن طريق على معلول

60- الشناوى ينقذ الأهلى من الهدف الأول للزمالك بعد انفراد تام 61- تسديدة قويه لطارق حامد لكن يتصدى له الشناوى 64-وقوف المباراة لسقوط وليد سليمان 65- استئناف المباراة بعد خروج وليد لتلقى العلاج 67- حسين الشحات حاول الانطلاق بهجمة مرتدة من جهة اليسار ولكن طالت منه الكرة واستخصلها محمد عبد الغني. 69- نزول صالح جمعة مكان وليد سليمان 70-خورج محمد ابراهيم ونزول ايمن حفنى 71- التبديل الثانى اجاى بديلا لحسين الشحات 75-ربع ساعة على نهاية المباراة والنتيجة اصبحت تشير إلى تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف عن طريق علي معلول. 76-حمدي النقاز حاول المرور من جهة اليمين ولكن تدخل معه جونيو أجاي وأعاقه وركلة حرة للزمالك من مكان جيد يمين منطقة جزاء الاهلي. 76-حمدي النقاز حاول المرور من جهة اليمين ولكن تدخل معه جونيو أجاي وأعاقه وركلة حرة للزمالك من مكان جيد يمين منطقة جزاء الاهلي. 78-انطلاقة من رمضان صبحي من جهة اليمين والدخول إلى منطقة جزاء الزمالك ثم ممر كرة إلى صالح جمعة المنطلق يسار منطقة جزاء الزمالك والذي صوب كرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل. 79-ركلة حرة لصالح الزمالك في منتصف الملعب بعد خطأ على وليد أزارو. 80-ركنية لصالح الزمالك من جه ةاليمين بعد إبعاد أجاي لكرة من أمام حمدي النقاز. 81-سقوط محمد هانى على ارض الملعب وتوقف اللعب حين تلقى اللاعب العلاج 82-التبديل الثالث و الاخيرللأهلىونزل فتحتى بدلا من هانى 90- انتهاء الوقت الاصلى للمباراة 85- تبادل الكرة بين الفريقين فى وس الملعب 90- اربع دقائق كاوقت بدل ضائع 94- طرد أحمد سيد زيزو 94- انتهاء المباراة