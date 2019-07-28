شكرا لقرائتكم الاتفاق يخسر بنتيجة كبيرة أمام قاسم باشا التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر الاتفاق ثاني مبارياته الودية يوم الأحد في معسكره الإعدادي المقام في سلوفينيا أمام قاسم باشا التركي بأربعة أهداف دون مقابل.

وانتظر الفريق التركي 29 دقيقة حتى سجل هدف التقدم عبر مامي ثيام، وفي بداية الشوط الثاني سجل فودي كيتا الهدف الثاني لقاسم باشا.

ولم تمر 6 دقائق من تسجيل قاسم باشا هدفه الثاني، حتى أضاف عبدالرحمن خليلي الهدف الثالث، فيما سجل إلهان ديبي الهدف الرابع في الدقيقة 72.

وكان الفريق الشرقي قد خسر مباراته الودية الأولى أمام بارادو الجزائري 3-1 الأسبوع الماضي.