ليفربول يتعاقد مع الشاب الإنجليزي إيليوت

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي يوم الأحد تعاقده مع الجناح الشاب هارفي إيليوت من صفوف فولهام في ثاني صفقات الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية. وسينضم إيليوت البالغ من العمر 16 عاما إلى صفوف ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، خلال مباراته الودية أمام نابولي الإيطالي مساء الأحد. وأصبح إيليوت أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خاض مباراة فولهام أمام وولفرهامبتون في الموسم الماضي في سن السادسة عشر و30 يوما.

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