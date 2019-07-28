AlAhly لايف مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك kora star بث مباشر كورة لايف مباراة الأهلي والزمالك مباراة...

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موعد مباراة الاهلي والزمالك كورة ستار

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2019 اليوم الأحد 28/7/2019 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ويتم بث مباراة الاهلي والزمالك مباشرة عبر قناة اون سبورت الرياضية

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك livehd7

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بداية الشوط الأول من المباراة ويبدو أن الفريقان مصممان على الفوز في المباراة

بداية الشوط الثاني

جووووووووووول الهدف الأول للنادى الأهلي بقدم على معلول

هدف الأهلي الأول