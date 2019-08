ON sport بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت اليوم kora live يلا شوت الأسطورة الجديد الآن مشاهدة...

ON sport بث مباشر مباراة الزمالك والاهلي يلا شوت اليوم kora live يلا شوت الأسطورة الجديد الآن مشاهدة الزمالك والأهلي كورة اون لاين yalla shoot بث مباشر رابط youtube بدون تقطيع اليوم الاحد نهائي الدوري المصري لحظة بلحظة ويلعب النادى الزمالك اليوم في لقاء العودة وهو اللقاء النهائي أمام الأهلي المصري في آخر مباراة من مباريات الدوري المصري وعلى الرغم من أن النادي الأهلي قد حسم الجدل وـأكد على تصدره الدوري إلا أن لاء الاهلي والزمالك اليوم من أقوي اللقاءات الرياضية المرتقبة ويبث اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة ON sport الرياضية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك كورة ستار

تقام مباراة الاهلي والزمالك اليوم مباراة القمة نهائي الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساءا عبر استاد برج العرب وبعده يتم عمل حفل تتويج بطل ادوري المصري النادي الأهلي.

بداية الشوط الأول من المباراة وضغط كبير من الفريقين في الربع ساعه الأولى من المباراة

بداية الشوط الثاني

جووووووووووول الهدف الأول للنادى الأهلي بقدم على معلول

هدف الأهلي الأول