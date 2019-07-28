ملخص مباراة الأهلي والزمالك اليوم 1-0 في قمة الدوري المصري الممتاز – المارد الأحمر بطل الدوري...

نقدم لكم ملخص مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري والتي بدأت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وهناك الكثير من محبي ومتابعي الساحرة المستديرة كرة القدم المصرية يرغبون في متابعة ومعرفة نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد في قمة الدوري المصري، ومن خلال ما نحرص على تقديمه لتلبية رغباتكم نرفق لحضراتكم عبر هذا المقال خدمة تقديم ملخص مباراة الأهلي والزمالك اليوم.

ملخص مباراة الأهلي والزمالك

انطلقت الآن مباراة الاهلي والزمالك اليوم في الجولة 34 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ولقاء القمة بين المارد الأحمر والفارس الأبيض، وفي الدقيقة 59 من عمر اللقاء يسجل اللاعب التونسي علي معلول هدف النادي الأهلي الأول في اللقاء، لتصبح نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الآن 1-0 لصالح المارد الأحمر.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد حسم الحصول على درع الدوري المصري الممتاز في أخر مباراة له أمام المقاولون العرب والتي حقق خلالها الفوز في المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للمقاولون العرب، وبهذه النتيجة تصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز وحصل على لقب الدوري المصري.