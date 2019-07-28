بعد خطأ فادح من عماد السيد.. معلول يخطف الهدف الأول للأهلي (فيديو)

كتب: ضياء السقا

أحرز النجم التونسي، علي معلول الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 58.

وجاء هدف معلول، بعد متابعة لكرة سقطت من يد عماد السيد حارس الزمالك، في خطأ فادح.

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وحقق النادي الأهلي رسميا، لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهته في ختام الدوري مع الزمالك، لتصبح تحصيل حاصل.

وضمن الأهلي المركز الأول ورصيده 77، يليه الزمالك بـ 72 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا بـ 70 نقطة، والمصري رابعا بـ52 نقطة.

وتعادل الفريقان في مباراة الدور الأول، سلبيًا فى القمة 117.