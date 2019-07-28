كتب: ضياء السقا
أحرز النجم التونسي، علي معلول الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 58.
وجاء هدف معلول، بعد متابعة لكرة سقطت من يد عماد السيد حارس الزمالك، في خطأ فادح.
وحقق النادي الأهلي رسميا، لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.
وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهته في ختام الدوري مع الزمالك، لتصبح تحصيل حاصل.
وضمن الأهلي المركز الأول ورصيده 77، يليه الزمالك بـ 72 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا بـ 70 نقطة، والمصري رابعا بـ52 نقطة.
وتعادل الفريقان في مباراة الدور الأول، سلبيًا فى القمة 117.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خطأ فادح من عماد السيد.. معلول يخطف الهدف الأول للأهلي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.