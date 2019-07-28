القمة 118.. شوط أول سلبي.. والشناوي ينقذ الأهلي (فيديو)

كتب: ضياء السقا

انتهى الشوط الأول من القمة 118، بالتعادل السلبي بين الأهلي والزمالك، في المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الاخيرة من الدوري المصري.

وجاء الشوط متوسط المستوى، ولم يشهد إلا هجمة وحيدة خطيرة كانت لصالح الزمالك، في الدقيقة السابعة، حيث مرر فرجاني ساسي كرة متقنة وضعت محمد إبراهيم في مواجهة محمد الشناوي، لكن حارس الأهلي خرج ببراعة وانقذ مرماه.

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وحقق النادي الأهلي رسميا، لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهته في ختام الدوري مع الزمالك، لتصبح تحصيل حاصل.

وضمن الأهلي المركز الأول ورصيده 77، يليه الزمالك بـ 72 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا بـ 70 نقطة، والمصري رابعا بـ52 نقطة.

وتعادل الفريقان في مباراة الدور الأول، سلبيًا فى القمة 117.