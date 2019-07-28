سرقة مستندات «فساد اتحاد الكرة» من سيارة مُقدم البلاغ بمصر الجديدة

عاطف محمود
تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة، جهودها للقبض على المتهم بسرقة مستندات خاصة بالبلاغ المقدم ضد أعضاء اتحاد كرة القدم من داخل سيارة صاحب البلاغ في مصر الجديدة.
وبحسب المحامي جمال محرم - مقدم بلاغ اتهم خلاله أعضاء اتحاد الكرة بالاستيلاء على المال العام وإهدار المال العام -، عقب مغادرته لمكتبه بمصر الجديدة في الساعة الواحدة ونصف صباح يوم الخميس الماضي فوجئ بكسر زجاج السيارة وسرقة بعض المستندات الخاصة البلاغ المقدم ضد أعضاء اتحاد الكرة ومبلغ مالي من داخل سيارته.
وأشار محرم لـ"الشروق" إلى أنه حرر محضر رقم 7545 لسنة 2019 جنح مصر...
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