فيرشتابن يفوز أمام فيتل المنطلق من المركز الأخير في جائزة ألمانيا

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أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الأحد المركز الأول في سباق جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي شهد العديد من التقلبات والحوادث في ظل ظروف مناخية ماطرة.

وأنهى الهولندي السباق أمام صاحب الأرض الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي كان قد انطلق من المركز العشرين الأخير على حلبة هوكنهايم، لعدم تسجيله أي توقيت في التجارب التأهيلية، فيما حل سائق تورو روسو الروسي دانييل كفيات ثالثا.

وفشل فريق مرسيدس في حصد أي نقطة بحلول بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون في المركز الحادي عشر، وانسحاب زميله الفنلندي فالتيري بوتاس بسبب انزلاق سيارته واصطدامها بالحائط.

وهو الفوز الثاني لفيرشتابن هذا العام بعد جائزة النمسا الكبرى، والسابع في مسيرته، ورفع به رصيده في المركز الثالث في ترتيب السائقين إلى 162 نقطة بعدما أضاف نقطة أسرع لفة خلال السباق، فيما تجمد رصيد هاميلتون في الصدارة عند 223 نقطة أمام بوتاس (184). أما فيتل فرفع رصيده الى 141 نقطة في المركز الرابع.

ولدى الصانعين، تجمد رصيد مرسيدس في الصدارة عند 407 نقاط، أمام فيراري (261) وريد بول (217).

وبخلاف الجمعة والسبت حيث أقيمت التجارب في ظل درجات حرارة مرتفعة، أقيم السباق (64 لفة) على حلبة بللتها مياه الأمطار. وعند الانطلاق، حافظ هاميلتون على صدارته أمام بوتاس والفنلندي كيمي رايكونن (ألفا روميو) اللذين تقدما على حساب فيرشتابن المتراجع للمركز الرابع بسبب انطلاقة سيئة، قبل ان يعود ثالثا في اللفة الثانية بتجاوزه رايكونن.

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وداهمت الامطار السائقين. وفي اللفة 29 ارتكب سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، والذي كان انطلق عاشرا وتقدم للمركز الثالث، خطأ أدى الى خروجه عن المسار واستدعى دخول سيارة الأمان.

ولم تكن حال هاميلتون افضل اذ انزلقت سيارته وتضرر الجناح الامامي ليدخل الى المنصات حيث تأخر 50 ثانية وخرج خامسا، غير ان لجنة الحكام فتحت تحقيقا بسبب عودة خاطئة للبريطاني الى مركز الصيانة، ووجدته مذنبا بعدم التقيد بخط مركز الصيانة وفرضت عليه عقوبة إضافة 5 ثوان إلى توقيته.

وطلب هاميلتون من الفريق بعد خروجه من المنصات عبر جهاز التواصل الداخلي معرفة حجم الاضرار، فجاءه الجواب "الجناح الامامي فقط".

وتجاوز بوتاس في اللفة 36 منافسه نيكو هولكنبرغ (رينو) للمركز الثاني، قبل ان تنزلق سيارة الالماني في اللفة 41 عند المنعطف الذي أوقع قبله لوكلير وهاميلتون، وتصطدم بالحائط وتتسبب بدخول سيارة الامان.

ودخل هاميلتون في اللفة 48 الى المنصات لتبديل اطارات سيارته وتنفيذ عقوبته الخمس ثوان، ما جعل لانس سترول (رايسينغ بوينت) في الصدارة قبل ان يتجاوزه فيرشتابن في اللفة 48.

وانتقد هاميلتون فريقه للاستراتيجية السيئة التي دفعته للتوقف والعودة في المركز الثاني عشر عبر جهاز التواصل الداخلي، فأجابه الفريق "نبحث في الامر لاحقا"، قبل ان يتراجع للمركز الثالث عشر بسبب انزلاق سيارته اثر خطأ في القيادة في اللفة 54.

وفي تقلبات اللحظات الاخيرة انسحب بوتاس في اللفة 57 بعد انزلاق سيارته واصطدامها بالحائط، ما دفع النمسوي توتو وولف مدير الفريق الى الضرب على الطاولة غاضبا، بحسب ما أظهرت اللقطات التلفزيونية، فيما كان فيتل يتقدم تحت وابل من هتافات الجماهير التي حيت تجاوزاته، لينجح في اللفة ما قبل الأخيرة في انتزاع المركز الثاني من كفيات.