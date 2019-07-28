الإسباني راموس-فينيولاس يتوج بثاني لقب في مسيرته

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توج الاسباني ألبرت راموس-فينيالوس المصنف 85 عالميا بثاني لقب في مسيرته الاحترافية عندما تغلب على الألماني المغمور سيدريك-مارسيل شتيبه المصنف 455 عالميا 6-3 و6-2 الأحد في المباراة النهائية لدورة غشتاد الدولية السويسرية في كرة المضرب.

وانتظر المخضرم راموس-فينيولاس (31 عاما) ثلاثة أعوام لإضافة اللقب الثاني إلى سجله بعد الأول في دورة باشتاد السويدية في تموز/يوليو 2016 على حساب مواطنه فرناندو فيرداسكو.

وتخطى راموس-فينيولاس الذي بلغ المباراة النهائية السابعة في مسيرته الاحترافية، مواطنه بابلو أندوخار بطل 2014 في نصف النهائي.

في المقابل، فشل شتيبه (28 عاما) الذي اضطر لخوض مباراتين السبت ضد الايطالي توماس فابيانو في ربع النهائي والبرتغالي جواو سوزا في نصف النهائي، في التتويج بأول لقب في أول نهائي في مسيرته الاحترافية.