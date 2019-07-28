بالفيديو.. الثامن للتونسي.. معلول يسجل أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي أن يسجل في شباك الزمالك في المباراة التي تجرى على ملعب "برج العرب" ضمن الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري.

الدقيقة 59 شهدت نجاح معلول في تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة عن طريق وليد سيلمان يفشل عماد السيد حارس الزمالك في التصدي للكرة لترتد لمعلول الذي يحولها في الشباك.

هدف صاحب الـ29 عامًا هو الثامن له مع الأهلي خلال هذا الموسم حيث كان آخر أهدافه في مباراة المقاولون العرب الماضية في مباراة انتهت لصالح الأحمر (3-1).

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واستطاع الأهلي أن يحسم لقب الدوري من المباراة الماضية بعد الفوز على المقاولون العرب ليصبح الفارق بينه وبين الزمالك خمس نقاط قبل جولة على نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك.

لمشاهدة الهدف..

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