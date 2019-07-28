إصابة مدافع الزمالك في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف
تعرض محمود علاء مدافع نادي الزمالك للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي، مساء اليوم الأحد، بختام مباريات الدوري المصري الممتاز.
محمود علاء كان قد تعرض للإصابة بعد تدخل على حسين الشحات خلال الشوط الأول، ليسقط على أرض الملعب في الدقيقة 23، قبل أن يعود لاستئناف اللقاء.
إلا أن مدافع الزمالك تعرض للإصابة مرة أخرى بعد صدام بينه وبين رامي ربيعة مدافع الأهلي في الدقيقة 33، ليتلقى العلاج مرة أخرى قبل العودة للملعب.
وسقط علاء أرضًا مرة ثالثة في الدقيقة 38 من المواجهة ليضطر خالد جلال المدير الفني للزمالك لاستبداله بعد فشل محاولات علاجه في الملعب، دافعًا بمحمود حمدي "الونش" بدلًا منه.
الجدير بالذكر أن الأهلي والزمالك يلعبان على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في المباراة الختامية للموسم الجاري للدوري المصري.
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